Il consigliere regionale ha ricevuto l'investitura dal coordinatore Antonio Gentile. Nelle prossime ore l'ufficializzazione.

VIBO VALENTIA - Alfonsino Grillo, capogruppo in consiglio regionale della lista “Scopelliti presidente” diverrà a breve commissario provinciale del Nuovo centrodestra. A nominarlo, il coordinatore calabrese Antonio Gentile. Sebbene alla notizia manchino i crismi dell’ufficialità, le intenzioni del parlamentare cosentino sono da tempo ben note.

E la formalizzazione dell’incarico viene frenata ad oggi solo da qualche nodo da sciogliere nelle zone “calde” della regione. Terra “contesa” rimane infatti la provincia di Reggio Calabria dove bisognerà fino all’ultimo provare a limitare i danni.

Nessun dubbio, invece, per quel che concerne il vibonese. Il ruolo di responsabile territoriale verrà ricoperto dall’ex sindaco di Gerocarne, un tempo scopellitiano doc, in contrapposizione all’alemanniano, Nazzareno Salerno.

Ora, nel pirandelliano gioco delle parti, i ruoli sembrano, se non invertiti, certo radicalmente cambiati. L’assessore regionale al lavoro, da tempo uomo appartenente alla ristretta cerchia dei fedelissimi dell’ex governatore, si appresterebbe – voci di corridoio - a prendere le distanze dall’ Ncd che Tonino Gentile intenderebbe traghettare verso altri lidi, puntando sul suo principale rivale in provincia degli ultimi anni. Dal canto suo, Alfonsino Grillo ha preferito accomodarsi alla mensa che sembrerebbe essere stata allestita su misura per lui in vista delle prossime elezioni regionali, quando, mutatis mutandis, lo scontro tra gli “amici-nemici” si ripeterà a distanza di cinque anni.