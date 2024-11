In Italia da gennaio congelato un tesoro del valore di due miliardi

ROMA - Duecentoquindici milioni di euro. A tanto ammonta il valore dei beni sequestrati in Calabria dalla Direzione investigativa antimafia nei primi sei mesi del 2014. Dal primo gennaio la Dia in Italia ha congelato proprietà e conti correnti per un valore di due miliardi di euro. Guida la classifica la Sicilia con un miliardo e 350 milioni, seguita dalla Campania con 520 milioni. "Un record - commentano i vertici della Dia - che emerge dalle operazioni DIA su tutto il territorio nazionale dall'inizio di quest'anno".