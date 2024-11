Il fatto è avvenuto a Serra San Bruno, nel vibonese. Le macchine sono di Giuseppe Iennarella, testimone chiave nell’operazione “Business Cars” contro un vasto giro di usura

VIBO VALENTIA - Due automobili, una Nissan Qashqai ed una Mini Cooper, di proprieta' del testimone di giustizia Giuseppe Iennarella, sono state incendiate durante la notte. Il fatto e' avvenuto a Serra San Bruno (Vv) in un terreno posto alla periferia del paese e di proprieta' del testimone di giustizia che ha permesso alla Procura di Vibo Valentia di far scattare negli scorsi anni l'operazione denominata "Bussiness Cars" contro un vasto giro di usura. Il processo e' ancora in corso al Tribunale di Vibo Valentia e la prossima udienza e' fissata per il 9 ottobre. Il terreno veniva usato anche da una vicina carrozzeria per parcheggiare le auto. Vicino alle automobili date alle fiamme e' stata trovata una bottiglia di plastica contenente liquido infiammabile, segno inequivocabile della matrice dolosa del rogo. L'incendio e' stato spento dai vigili del fuoco, ma le due auto sono andate distrutte. Le indagini vengono seguite dai carabinieri della Compagnia di Serra diretti dal capitano Stefano Esposito Vangone. Lo scorso anno all'esterno dell'abitazione del testimone di giustizia ignoti avevano appeso un piccione morto.