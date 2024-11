Massima trasparenza, controlli a tappeto, verifiche antimafia, regole ferree e penali milionarie per chi non le rispetta: ecco le linee guida di un accordo rivoluzionario siglato da Anas, Prefettura di Cosenza e Ati per la realizzazione dei nuovi svincoli autostradali

Tutti gli articoli di Attualità

PHOTO