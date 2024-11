Per far riprendere vita con nuove vesti colorate al borgo antico si punta su giovani, arte e tradizioni: «È una grande emozione fare qualcosa per la propria città»

I giovani sono il motore del cambiamento. Le nuove generazioni hanno idee vitali e rappresentano un'iniezione di fiducia per il futuro. Tocca agli adulti dargli spazio per incentivare il progresso sociale. Con queste convinzioni, a Gioia Tauro, si è affidata alla diciannovenne Sophia Parisi, la realizzazione di un murales all'interno del centro storico. Altri ne stanno sorgendo e altri ancora prenderanno luce nei prossimi giorni.

I borghi italiani sono ricchi di tesori culturali, ma a rischio oblio. La street art è un fenomeno in espansione, che tende a riqualificare le strade, mediante la creazione di opere artistiche, per il piacere di residenti e turisti.

Per far riprendere vita con nuove vesti colorate al borgo antico gioiese, si è pensato di puntare sull'arte in coesione con le tradizioni. Così, Sophia Parisi ha potuto dar sfogo alla fantasia con un dipinto sui muri del quartiere, denominato "Piano delle Fosse". La ragazza di Gioia Tauro, diplomata al liceo artistico "V.Gerace" di Cittanova, e vincitrice del prestigioso concorso di grafia e fumetto "Imago 2023" al Comicon di Napoli, a settembre frequenterà l'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

Per adornare il centro storico con un tocco di cultura, utilizzando colori acrilici resistenti all'acqua, ha raffigurato la Costituzione italiana con un richiamo ai suoi alti valori e inserendo nell'opera luoghi caratteristici della città.

«È una grande emozione essere consapevole di fare qualcosa per la propria città - afferma ai nostri microfoni la giovane writer, che da grande sogna di realizzare un cartone animato curandone disegno e regia-. Mi auguro che ci siano sempre più iniziative simili, per far emergere i ragazzi che sono legati al mondo dell'arte. Incentivarli, così, a credere in se stessi e contribuire a valorizzare il territorio, creando tutti insieme nuovi orizzonti».

L’amministrazione comunale di Gioia Tauro da poco al governo della città, attraverso l’assessore alle politiche giovanili, Domenica Speranza, si è subito attivata per far partecipare i giovani alla vita politica e sociale della comunità, istituendo la Consulta giovanile. In questo modo, i ragazzi potranno prendere posto nel palazzo comunale e avranno la facoltà di proporre idee e suggerimenti.