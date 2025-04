A Scalea l'associazione Gianfrancesco Serio ha organizzato una cena solidale per raccogliere fondi e avviare due importanti progetti. Uno di questi e il Pronto soccorso sociale

L'emergenza sociale che colpisce il territorio dell'alto Tirreno cosentino ha spinto i volontari del Punto Luce di Scalea ad attivarsi e a trovare soluzioni. Così, l’ente gestito dall’associazione Gianfrancesco Serio, sta portando avanti due progetti: il primo si chiama S.E.M.I., Servizio di Educativa domiciliare per Minori Integrata, il secondo è il "Pronto intervento sociale". Per reperire fondi, il presidente Angelo Serio ha organizzato una cena solidale, che si è tenuta nelle sale del Santa Caterina Village. Alla sua chiamata, hanno risposto centinaia di cittadini.

Il pronto intervento sociale

«Il pronto intervento sociale - ci spiega Angelo Serio - sta per partire nell'ambito territoriale dei quindici comuni del distretto Praia - Scalea. Sappiamo tutti quanto quanto sia importante e decisivo il pronto intervento per tante situazioni che si creano, donne in difficoltà, nuclei familiari in difficoltà, anche abitativa. Queste persone, d'ora in poi, potranno contare su due Chill House, cioè due case in cui essere sistemati in attesa di trovare una soluzione definitiva al loro problema». Il progetto si realizzerà anche grazie al supporto di assistenti sociali, psicologi, educatori, operatori di comunità. «Si tratta di una presa in carico di situazioni di bisogno e di disagio, che non è definitiva, ma che sicuramente risolve temporaneamente quello che è un grandissimo problema nel nostro territorio: l'emergenza». Per segnalare i casi, a partire dai prossimi giorni sarà istituito un numero verde attivo h24, «di giorno e di notte, sabato e domenica inclusi. Si potrà chiamare e si potrà essere aiutati».

Un'equipe specializzata

Una volta ricevuta una segnalazione, in modo diretto o indiretto, «si attiverà un'equipe formata da personale qualificato, come, ad esempio, il mediatore linguistico». La risposta all'emergenza sarà immediata. «Questa - continua il presidente Serio - è una cosa innovativa, un vero e proprio pronto soccorso sociale». Il progetto è stato fortemente voluto dall'Ato, l'Ambito Territoriale Ottimale Praia - Scalea. «Noi abbiamo partecipato alla gara insieme a un'altra cooperativa, il Raggio Verde, e l'abbiamo vinta. Ma il progetto prevede un importante cofinanziamento da parte nostra e questa serata - conclude, facendo riferimento alla cena solidale - serve ad accogliere fondi».