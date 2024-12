Ormai, e finalmente, un animale fa parte a pieno titolo della famiglia umana. C’è rispetto e amore. Nella consapevolezza che non è un giocattolo che si possa accantonare o buttare via quando ci si stanca.

Ne parliamo con Federica e Francesco Munno, due ragazzi di Rende che di recente hanno dato vita a un cimitero per animali, una bella iniziativa, subito molto apprezzata.

«Per noi che li amiamo – dice Federica – gli animali domestici diventano a tutti gli effetti dei figli, li amiamo infinitamente e li portiamo con noi anche quando dobbiamo viaggiare, non ci verrebbe mai in mente di lasciare un pezzo della famiglia».



La perdita di un animale rappresenta per il proprietario un lutto. Viene meno un elemento essenziale della famiglia. Da qui l’idea di avere un luogo in cui farlo riposare serenamente e dove andare a trovarlo.

Francesco: «La Dolce Quiete nasce proprio per rendere il momento del distacco dai nostri amati cuccioli un po' meno difficile, sapere di poter andare a far visita e di mantenere un filo con loro ci dà un po' di tranquillità in un momento così brutto e triste».



In molti hanno subito dimostrato interesse.

Federica: «Il riscontro degli amanti degli animali è stato molto positivo, hanno tutti apprezzato molto la creazione di un luogo che possa garantire una degna sepoltura ai nostri amati cuccioli».



Spiegateci com’è organizzato La Dolce Quiete.

«Noi ci occupiamo del ritiro, del trasporto e della sepoltura dei nostri pelosetti, vengono collocati in una cassa in legno rivestita all'interno in raso e poi ci occupiamo di far realizzare una targa commemorativa personalizzata con in aggiunta una fotografia»



Federica, spiegaci come funziona e a chi è rivolto il cimitero per animali.

«È il primo cimitero per animali in Calabria e si trova a contrada Padula, comune di San Pietro in Guarano, alle porte di Cosenza. Ma noi offriamo il nostro servizio a tutta la regione Calabria. Il cimitero è sempre aperto alle visite proprio per garantire a chiunque di poter andare in qualsiasi momento a fare un saluto al proprio cucciolo»



Per cui possiamo dire che un amico è per sempre e adesso gli si può fare visita anche quando non c’è più.

Francesco:«Assolutamente sì, il cimitero nasce proprio con questo intento, poter mantenere un legame e per chi ne dovesse aver bisogno abbiamo da poco aperto anche il B&B con vista che è pronto ad ospitare chiunque abbia voglia di staccare dal caos della città e voglia godere di una incredibile tranquillità e di una vista meravigliosa su tutto l'hinterland cosentino»