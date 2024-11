Diversi saranno gli eventi religiosi, culturali, sociali e aggregativi ispirati alla santità di Rita da Cascia, in programma

La parrocchia calabrese di Sant'Antonio da Padova in Montegiordano centro, nel Cosentino, domenica 25 giugno, riceverà le reliquie di Santa Rita nel santuario dell'Opera, a Roccaporena di Cascia, in occasione della festa della Rosa e delle Rite. Le custodirà fino a giugno 2018 nell'ambito del loro pellegrinaggio perpetuo in Italia.





Diversi saranno gli eventi religiosi, culturali, sociali e aggregativi ispirati alla santità di Rita da Cascia, in programma tra il 2017 e il 2018 per iniziativa della parrocchia e dell'amministrazione comunale di Montegiordano. Una delegazione di 59 montegiordanesi guidata dal sindaco, Francesco Fiordalisi, e dal parroco, padre Emmanuel Kayombo, dal 23 al 25 giugno sarà inoltre nei luoghi natali di santa Rita e in segno di solidarietà con la popolazione terremotata della Valnerina. Visiterà Cascia, Norcia e Spoleto, dove sarà ricevuta dall'arcivescovo mons. Renato Boccardo, a sua volta in Calabria dal 5 al 9 agosto. (Ansa)