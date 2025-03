Si respira aria di festa in paese per l’arrivo della sacra reliquia appartenente al beato Carlo Acutis. Il reliquiario con dentro il pericardio, ossia la membrana che avvolgeva e proteggeva il suo cuore, è già giunto a San Calogero.

Un evento eccezionale per la comunità, che assume ancor di più importanza se si considera che proprio il beato Carlo sarà elevato agli onori degli altari come santo il prossimo 27 aprile in Vaticano, durante il Giubileo degli Adolescenti.

Intanto stamattina, secondo il programma stilato dai sacerdoti don Rocco Scaturchio e don Andrea Campennì, si è svolto nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, un incontro con gli studenti delle scuole cittadine con tema la figura del beato.

Nel pomeriggio alle 18 è prevista l’apertura dell’esposizione della sacra reliquia, sempre nella chiesa del Sacro Cuore. Seguirà una messa solenne animata dal coro polifonico “Exultamus” del maestro Rocco Sibio, al termine della quale è prevista un’adorazione eucaristica a cura dei giovani dell’oratorio Santa Paola Frassinetti. Quest’ultimi sono gli autori del musical di successo dedicato al beato Carlo, “L’influencer di Dio”, opera apprezzata finanche da Papa Francesco e da cui è scaturito l’incontro in Vaticano del settembre scorso. Continua a leggere su Il Vibonese