L'abete monumentale del bosco dell' Archiforo, nel comune di Serra San Bruno (Vibo Valentia), non si tocca

''L'abete monumentale del bosco dell''Archiforo, nel comune di Serra San Bruno (Vibo Valentia), non si tocca''. Lo dice a chiare lettere la deputata M5S Dalila Nesci, originaria del Vibonese, appresa la notizia del probabile taglio della pianta, che servirebbe, pare nelle previsioni del sindaco Bruno Rosi, a risanare il bilancio comunale.

''L'albero - sottolinea la parlamentare Cinque Stelle - e' probabilmente il piu' imponente d'Europa, per quanto si apprende dalla stampa. Misura piu' di 55 metri e ha una circonferenza alla base di 5,5 metri. Liberarsene per ragioni di cassa e' un reato tremendo, cui puo' pensare soltanto chi ha un'assoluta insensibilita' e non sa neppure da dove viene l'aria che respira''. ''Voglio sperare - puntualizza la deputata calabrese - che ci sia un errore, che il sindaco di Serra San Bruno non si sia spinto sino a questo punto e ci eviti l'ennesimo scandalo calabrese, stavolta senza appello''.