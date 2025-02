VIDEO | Giovani sportivi costretti a correre su strade trafficate e in un’area degradata. Il presidente dell’associazione podistica Conoscere Jonadi: «La politica aiuti questi ragazzi»

Chi ama praticare l’atletica leggera ma vive nel Vibonese non ha altra scelta che allenarsi in strada. Lo sanno bene gli atleti e i piccoli sportivi dell’associazione podistica Conoscere Jonadi che, in mancanza di piste d’atletica, svolgono i propri allenamenti tra pericoli e rifiuti.

Tre volte a settimana i tesserati, tra cui diversi bambini, si incontrano infatti nella spaziosa area degli ex Mercati generali di Vibo Valentia (località aeroporto), un luogo abbandonato a se stesso e divenuto oramai una vera e propria discarica a cielo aperto. Da qui partono le sessioni di allenamento che poi continuano, appunto, lungo la strada.

«Ci ritroviamo ad allenarci sull'asfalto tra macchine e camion che passano di continuo o in uno spazio che ha una superficie dissestata e che è diventato un ricettacolo di immondizie. Ci sono anche macchine che vengono a parcheggiare perché si tratta di un parcheggio destinato ai vecchi Mercati generali e noi lo abbiamo fatto nostro abusivamente - spiega il presidente di Conoscere Jonadi Antonio Rossi -. Però purtroppo è impossibile lavorare serenamente perché in queste condizioni rischiamo veramente che i nostri bambini si facciano male».

L’associazione presieduta da Antonio Rossi da anni denuncia la carenza di strutture adeguate e, sostanzialmente, di piste di atletica sul territorio. Nell’aprile dello scorso anno la precedente amministrazione comunale di Vibo Valentia guidata da Maria Limardo annunciava come fosse stato sbloccato un mutuo con il credito sportivo che avrebbe permesso di realizzare una pista di atletica leggera, con i lavori che sarebbero cominciati entro il 2024. Ma di fatto, a febbraio 2025, la strada è ancora l’unica pista utilizzabile.

