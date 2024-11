Pietro Comito dirigerà il Tg di LaCnews24, Pasquale Motta dirigerà la testata web LaCnews24.it e Stefano Mandarano Ilvibonese.it. Il nuovo organigramma comunicato dai vertici aziendali, in una riunione con tutto il personale

Sono effettivi i nuovi assetti editoriali per il 2017 predisposti dal gruppo Pubbliemme relativi alle testate giornalistiche di proprietà del gruppo. Il nuovo organigramma è stato presentato dai vertici aziendali in una riunione di tutto il personale due giorni fa, riunione presieduta e introdotta dal Presidente del Gruppo, Domenico Maduli e dalla direttrice generale, Maria Grazia Falduto.

Tre le direzioni giornalistiche: Pietro Comito dirigerà la testata giornalistica televisiva, Pasquale Motta dirigerà la testata web LaCnews24.it e Stefano Mandarano dirigerà la testata Ilvibonese.it.

Le intenzioni del management del gruppo, sono quelle di puntare sempre più a radicarsi come network della comunicazione, e, hanno aggiunto, “che la sfida dell’informazione contemporanea è sempre più correlata ad un modello che sappia essere un mix tra i vari strumenti della comunicazione”, in tal senso, la partita sul mercato dell’informazione, è sempre più giocata nella capacità di proporre nuovi modelli di comunicazione e, dunque, anche gli organigrammi devono essere sempre più disegnati con l’ambizione del raggiungimento degli obiettivi che l’azienda si propone. Il 2017, secondo gli obiettivi dei vertici di Pubbliemme sarà un anno strategico nella svolta di consolidamento del network nei piani dell’azienda. Per tali motivi, tutte le posizioni apicali del network, saranno sottoposte a verifiche al 30 giugno del 2017, sulla base degli obiettivi prefissati e in relazione alle nuove strategie da mettere in campo.