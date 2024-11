Niente lezioni a San Giovanni in Fiore e ad Acri. Uscita anticipata invece per gli studenti di Santa Sofia d’Epiro

Freddo, neve e maltempo. A San Giovanni in Fiore il sindaco Rosaria Succurro per precauzione ha chiuso le scuole. «Considerate le bassissime temperature previste nelle prossime ore, l’insistenza del gelo e i rischi conseguenti – ha scritto il sindaco sulla sua pagina Facebook - le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse per precauzione. È giusto tutelare soprattutto i bambini ed evitare le insidie del ghiaccio provocate dal perdurante calo delle temperature. Come ogni giorno, dalle ore 4 del mattino i nostri mezzi garantiranno operatività costante». Nevicate previste in serate anche a basse quote a Cosenza e dintorni.

Neve ad Acri

Nella giornata odierna le scuole sono rimaste chiuse ad Acri dove continua a nevicare. Non si esclude un nuovo stop delle attività scolastiche anche per la giornata di domani, 9 febbraio. Si attende una eventuale comunicazione da parte del sindaco Capalbo. La campanella è suonata regolarmente, invece, per gli alunni delle scuole di Santa Sofia d’Epiro dove però, a causa delle avverse condizioni meteo oggi gli studenti usciranno anticipatamente.