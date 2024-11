I proprietari erano stati svegliati nella notte da strani rumori sorprendendo in casa un soggetto che si aggirava per le stanze

Sventata una rapina in appartamento nel Lametino. La richiesta d'aiuto era partita da una donna che sollecitava l'intervento dei carabinieri perché un uomo travisato si era introdotto nel proprio appartamento. Quest’ultima e il proprio coniuge, infatti, erano stati svegliati nella notte da strani rumori e avevano sorpreso in casa un soggetto che si aggirava per le stanze.

Ne scaturiva una colluttazione fra il marito ed il malvivente, mentre i militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme si recavano sul posto a sirene spiegate. Giunti presso l'abitazione, sita in località Nicastro, intervenivano prontamente e bloccavano il giovane, P.C.N., diciottenne.

Nella circostanza il predetto forniva false generalità nel tentativo di celare i suoi precedenti. Tuttavia, la profonda conoscenza del territorio e delle sue dinamiche espressa dai militari operanti, permetteva loro di giungere immediatamente alla reale identificazione del ragazzo che, pertanto, veniva dichiarato in stato d'arresto per rapina e false attestazioni a Pubblico ufficiale e successivamente tradotto presso la locale casa circondariale di Catanzaro così come disposto dall'Autorità giudiziaria. In data odierna, a seguito di convalida, gli è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.