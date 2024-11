Il neo procuratore di Napoli Nicola Gratteri sarà tra i vincitori, per la sezione Legalità, del Premio Internazionale "Tu es Petrus". Fondato nel 2005 dal cardinale Francesco Marchisano e dal giornalista Gianluca Barile, il premio è giunto quest'anno alla sedicesima dizione.

Il riconoscimento viene consegnato ogni anno a personalità religiose, militari, civili e a rappresentanti del mondo della cultura, della medicina, dell’arte, dello spettacolo e della legalità per la loro testimonianza dei valori evangelici della carità e della pace.

La cerimonia di conferimento si terrà, come da tradizione, a Battipaglia, il 24 novembre, alle ore 17, presso l'aula consiliare di Palazzo di Città, sotto il patrocinio dell'amministrazione comunale. Dopo i saluti della sindaca Cecilia Francese, ci saranno gli interventi del cardinale Kurt Koch, prefetto del dicastero per la promozione dell'Unità dei Cristiani e presidente onorario del premio, del fondatore Gianluca Barile e di Catello Maresca, magistrato già in prima linea nella lotta al famigerato clan dei Casalesi.

Ecco l'elenco completo dei vincitori per ogni sezione, oltre a Gratteri: il cardinale Luis Antonio G. Tagle, pro-prefetto del dicastero per la Nuova Evangelizzazione (sezione Pro Ecclesiae et Pontifice); Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice televisiva (sez. Giornalismo); Francesco Repice, radiocronista Rai della storica trasmissione "Tutto il calcio minuto per minuto" (sez. Sport); Domenico Agasso, vaticanista del quotidiano "La Stampa" (sez. Informazione Religiosa); Tiziana D'Angelo, direttrice del parco archeologico di Paestum e Velia (sez. Cultura); Vincenzo Maurino, primario chirurgo oculista e direttore di dipartimento all'ospedale oftalmico universitario Moorfields Eye di Londra (sez. Medicina); e Franco Ernesto Rubino, professore ordinario di Economia Aziendale presso l'Università della Calabria (sez. Economia etica).