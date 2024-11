Un danno per il comune del vibonese di 150mila euro

NICOTERA (VV) - Sono arrivati con autogru e camion e si sono portati via tre tonnellate di attrezzature. Una danno da 150mila euro per il comune di Nicotera a cui ignoti hanno rubato cinque pompe di sollevamento idrico, utilizzate per la rete fognaria, ed un gruppo di alimentazione elettrogeno. Tutto trafugato nell’impianto di allacciamento di Marina di Nicotera. A denunciare l’accaduto il personale della società che ha in gestione il servizio di manutenzione delle stazioni di sollevamento. Gli operai, con loro somma sorpresa, non hanno trovato le pompe. Indagini aperte per risalire agli autori del furto.