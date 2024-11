Incidente sul lavoro a Nicotera. Un agricoltore stava andando nel suo terreno quando il trattore si è ribaltato. Inutili i soccorsi

NICOTERA (VV) - E' morto sul colpo, un agricoltore di 66 anni, Pasquale Campanaro, di Nicotera. E' rimasto ucciso dopo che il mezzo sul quale viaggiava si è ribaltato schiacciandolo. L'uomo stava utilizzando il trattore per arare un fondo in località Ferrita. A fare la scoperta sono stati i familiari di Campanaro. Il mezzo, a causa probabilmente del terreno in pendenza, si è capovolto, non lasciando così scampo al pensionato, morto per i gravi traumi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 ed il pm della Procura di Vibo Valentia, Vittorio Gallucci