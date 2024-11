Il responsabile del Mezzogiorno Noi con l’Italia, Nino Foti, e la portavoce di Primavera Calabria, Anna Falcone, hanno commentato il risultato deludente dei referendum sulla giustiza nel corso del talk Piazza Parlamento insieme al direttore Alessandro Russo, in onda da LaCapitale.

«Questa è stata una campagna elettorale abbastanza sterile sugli aspetti del coinvolgimento della popolazione nella vita politica. - ha dichiarato Nino Foti - Si tratta di una sconfitta per Lega e FI che hanno promosso questo referendum e che, insieme a FdI, si sono scagliati contro il "caos" registrato ai seggi e la decisione di far tenere il voto in una sola giornata».

Anna Falcone ha affermato: «Io sono moderatamente soddisfatta per come sono andate le vicende elettorali, soprattutto a Catanzaro con questo ballottaggio, che vede nel quadro delle candidature Nicola Fiorita, rappresentante di un centro sinistra rinnovato e diverso rispetto a quello della classe politica precedente. Il mio movimento di Primavera Calabria è un laboratorio politico, in cui, tra le altre cose, stiamo lavorando a temi non solo regionali, ma anche nazionali per rendere i cittadini più partecipi delle proposte politiche, affinché la possibilità di occuparsi di politica non sia un privilegio da riservare solo a una ristretta élite. Per questo motivo desideriamo costruire una nuova stagione di partecipazione democratica per il nostro Paese».

