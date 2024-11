Il deputato Pdl prospetta nuove iniziative e progetti per il Sud Italia e il consulente della Giunta regionale della Calabria per la sanità parla di tutte le misure necessarie per ridurre la diffusione del Coronavirus nel talk del direttore Alessandro Russo in onda da LaCapitale

«I soldi del Sud già in passato sono sempre andati al Nord. Se i soldi non vengono investiti anche per le aree meridionali si aggravano automaticamente varie realtà, soprattutto quelle sanitarie, che faticano a fronteggiare lo stato di emergenza sanitaria. Siamo un po’ stanchi di essere visti dall’alto al basso come se noi calabresi fossimo degli incapaci, per questo ben venga la risoluzione di tante problematiche strutturali, che rallentano la realizzazione concreta di molte iniziative volte alla promozione industriale della Calabria» - ha dichiarato Nino Foti ospite nell'ultima puntata di Piazza parlamento.

Ospite dell'ultima puntata anche Franco Romeo, consulente della Giunta regionale della Calabria per la sanità. «Le modifiche dello stile di vita in generale sono sempre importanti per garantire la longevità ma soprattutto la qualità della vita. Inoltre acculturare il paziente e fargli capire che riconoscere il sintomo significa poter intervenire prima sulla malattia e quindi evitare danni irreparabili è una delle sfide attuali che peraltro può avere positivi effetti di riduzione dei costi della sanità».

Ecco la puntata: