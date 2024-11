L'imprenditoria al Sud e la situazione in Italia e in Calabria dopo due anni di pandemia. Appuntamento alle 20 su LaC

Due anni di stato di emergenza e una pandemia ancora in corso rappresentano una vera e propria sfida per la sanità nazionale e in particolare meridionale. Si necessita di un percorso di svolta e rinascita a tutto tondo per la Calabria «con le radici ben piantate nel futuro». Nino Foti, deputato Pdl, e Franco Romeo, il Consulente della Giunta regionale della Calabria, ne discutono con il direttore editoriale Alessandro Russo. Questi e altri i temi nel talk politico de LaCapitale.

Piazza Parlamento andrà in onda martedì 19 aprile alle 20 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, su LaC Sat, canale 411 TivùSat, sul canale 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.