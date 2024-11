«Sono venuto a studiare a Roma e sono rimasto qui. È qui che ho conosciuto mia moglie, turista francese a piazza Navona. A Roma era molto più facile per un meridionale essere accettati».

Nino Foti è stato ospite della puntata di Vis-à-Vis andata in onda martedì 13 dicembre. Dagli studi de LaCapitale ha raccontato a Paola Bottero la sua vita tra Reggio Calabria e Roma, la Fondazione Magna Grecia, nata negli anni ’80 negli Stati Uniti, e Sud e Futuri, l’International Annual Meeting sullo sviluppo del Mezzogiorno, appena andato in scena a Roma.

«L’incontro decisivo è stato con Gino Gullace, che mi invitò a New York -ha raccontato Foti- Lì è nata l’idea della fondazione. Sud e Futuri, l’evento realizzato dalla Fondazione, nasce da una scommessa: che il Sud non abbia un futuro, ma molti. All’inizio era il modo in cui raccontavamo il Mezzogiorno agli italiani all’estero, oggi il nuovo ciclo è in Italia. Parliamo di antichi problemi, che sono al servizio del futuro».

