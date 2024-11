Il comitato per la tutela dei guerrieri greci si oppone alla richiesta avanzata dai vertici della Fondazione Milano 2015.

REGGIO CALABRIA – “I guerrieri non si muoveranno da Reggio. Chi vorrà potrà ammirare le due stratue nella loro dimora”. E’ il Comitato per la valorizzazione e la tutela dei Bronzi di Riace e del Museo nazionale di Reggio Calabria a rispondere alla richiesta avanzata da Benito Benedini, presidente della Fondazione Fiera di Milano. Benedini li vedrebbe in forma di “corazzieri” all’Expo di Milano. “I Bronzi – dicono i responsabili del comitato – sono inamovibili perché fragilissimi. Tutti gli esperti sanno che, in caso di spostamenti anche minimi, sarebbe altamente prevedibile il rischio di una frantumazione con perdita definitiva dei due straordinari originali interi in bronzo del V secolo avanti Cristo che il Mare Jonio ha preservato per 2.500 anni. Non si tratta di veti dei soprintendenti ai beni culturali, ma di relazioni tecnico-scientifiche che non possono essere smentite"."Il contributo migliore che Reggio, la Calabria e l'intero Sud potranno dare all'Expo 2015 - sostiene il Comitato - potra' essere innanzitutto l'intero magnifico Museo riaperto, non solo con i Bronzi di Riace che ne sono i beni identitari e inamovibili, ma con tutti i suoi tesori. Beni che potranno essere ammirati con una politica di trasporti che consenta ai visitatori di arrivare, facilmente e convenientemente, a Reggio Calabria. Senza continuare a tagliare treni e a praticare insopportabili tariffe da capogiro per l'Aeroporto dello Stretto".