E’ giunto alla terza edizione il carnevale di Nocera Terinese, un’iniziativa cominciata quasi per gioco e che ormai non ha nulla da invidiare al carnevale che da alcuni anni si organizza nella vicina Amantea. Sette i carri allegorici che quest’anno hanno sfilato per le strade di Nocera Marina, centinaia le ragazze, i ragazzi e i bambini coinvolti e almeno un paio le scuole di danza che nei mesi scorsi hanno preparato le comparse a tema. Un orgia di colori e suoni che per tutto il pomeriggio di martedì grasso hanno allietato le strade terinesi. Ottima la risposta del pubblico, a migliaia si sono riversati nel centro della costa tirrenica lametina.

La sfilata si è svolta con ordine e sotto lo sguardo vigile dei ragazzi dell’organizzazione, i quali per l’occasione hanno predisposto un efficiente servizio d’ordine. Domenica 5 marzo, a grande richiesta del pubblico e dei cittadini noceresi, si replica per le vie del centro storico. Un sforzo quello degli organizzatori, pienamente soddisfatto dal gradimento del pubblico. Cinque le associazioni che hanno partecipato alla realizzazione dell’evento e quasi 300 i ragazzi protagonisti della suggestiva sfilata, il tutto, rigorosamente autofinanziato e sostenuto dai cittadini e dagli sponsor.