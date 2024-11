L'attività di controllo dei carabinieri ha riguardato il biennio 2012-2014; molti minori erano stati avviati ad attività lavorative

LOCRI (RC) - 165 genitori denunciati- 87 per l'anno scolastico 2012/2013 e 78 per quello 2013/2014 - con l'accusa di non aver mandato i figli a scuola. Questo il bilancio dell'attività di controllo sul fenomeno della dispersione scolastica svolta dalle Compagnie di Roccella Jonica, Locri e Bianco.

Tra i comuni maggiormente interessati dal fenomeno nel primo lasso temporale preso in esame dagli investigatori spiccano Stilo, Riace, Caulonia, Bianco, San Luca, Brancaleone, Antonimina, Careri, Locri e Siderno. Nella seconda tranche di verifiche il maggior numero di violazioni si è registrato a Platì, Natile Nuovo, Ardore, Ciminà, Siderno, Caulonia e la sua frazione Marina, Grotteria, Gioiosa, Stignano, Marina di Gioiosa Jonica e Monasterace, nonché a Locri e a Roccella. Molti dei minori venivano avviati ad attività lavorative, o a loro veniva semplicemente affidata la sorveglianza dei fratelli minori in assenza dei genitori. (lc)