L’associazione antimafia presieduta da Adriana Musella si appella al prefetto di Vibo. Intanto al nuovo presidente della Provincia arrivano gli auguri e i complimenti del coordinamento regionale di Forza Italia

VIBO VALENTIA - Il Coordinamento nazionale antimafia Riferimenti chiede al prefetto di Vibo Valentia e alla Commissione parlamentare antimafia di "verificare e fare piena luce sull'elezione del Presidente della Provincia di Vibo Valentia sulla quale pesano gravi ombre, considerata anche la denuncia della consulente della Commissione antimafia Angela Napoli".

Le accuse. Il Coordinamento chiede che "venga esaminata - prosegue la nota - con attenzione la relazione del commissario straordinario al comune di Briatico dott.ssa Ingenito, agli atti della Commissione Parlamentare antimafia. Risulta infatti che il neo presidente della Provincia di Vibo fosse assessore in carica al comune di Briatico al momento dello scioglimento per mafia e allo stesso comune sia stato candidato a sindaco con una sola lista in campo, la sua. Precedenti sembrano esserci anche agli atti dell'inchiesta Pantarei. Tale candidatura alla provincia, sarebbe scaturita da un grande accordo tra Ncd, Pd, Forza Italia e Fratelli d'Italia nella nuova logica che regola le elezioni provinciali e che esclude il voto popolare favorendo i grandi accordi che in una regione come la Calabria si rivelano molto pericolosi".

L’allarme. Il Coordinamento Riferimenti lancia un "preciso allarme per le prossime elezioni regionali calabresi, esigendo pulizia e trasparenza nelle liste che si andranno a presentare agli elettori, non essendo più accettabili e comprensibili errori di valutazione".

L’appello di Adriana Musella. "La Calabria - afferma la presidente di Riferimenti, Adriana Musella - ha bisogno di una politica del fare trasparente non una politica di pancia e di connivenze ma una politica di onestà, che sia di forte contrasto e non strumento degli intrecci perversi con la 'ndrangheta e la massoneria deviata. E' bene che ciascuno ricordi il perché del voto anticipato in Calabria e si regoli di conseguenza se davvero si vuole che i cittadini possano ritrovare un briciolo di fiducia e recarsi alle urne".

Gli auguri di Forza Italia. "Auguri e complimenti vivissimi al nuovo presidente della provincia di Vibo Valentia, Andrea Niglia. In qualità di coordinatore regionale di Forza Italia mi congratulo per le scelte politiche ed il grande lavoro fatto con il coordinatore provinciale del partito, Domenico Arena, con il consigliere regionale Salvatore Bulzomì e con il partito tutto che in queste elezioni è andato compatto". È il commento della deputata Jole Santelli dopo il rinnovo del primo ente intermedio in Calabria.

"Vibo Valentia - prosegue - sta dando grandi soddisfazioni a Forza Italia, c'è un lavoro ed una interlocuzione quotidiana ed io ringrazio davvero tutti i dirigenti del partito. Ci aspettano adesso altre ed impegnative competizioni che affronteremo con la sicurezza di chi è abituato a lavorare ed a confrontarsi con i cittadini".