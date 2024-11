Basta parlare di festa del papà, festa della mamma o festa dei nonni. Si parli invece di Festa della famiglia. In questo modo «ogni bambino sarà libero di dedicare un pensiero a chi vorrà». È questa l'iniziativa della dirigente dell'istituto Manzoni – Augruso di Lamezia Terme Antonella Mongiardo che ha comunicato le sue intenzioni a insegnanti e genitori tramite una circolare.

La circolare

«Non tutti i bambini della nostra scuola hanno la fortuna di avere una mamma e un papà», spiega la dirigente scolastica nella circolare.

«Alcuni di loro non potranno festeggiare il 19 marzo, perché il loro papà non c’è più - recita la circolare. Altri bambini non avranno più la gioia, nella la seconda domenica di maggio, di portare una rosa di carta alla loro mamma.

Pensando a loro, non si può non pensare al sentimento di tristezza e di vuoto che potrebbero provare vedendo i loro compagni intenti a creare un lavoretto per il genitore che essi, invece, non hanno più.

Per amore verso questi bambini, tutti noi possiamo fare una piccola rinuncia. Anziché celebrare la festa del papà e la festa della mamma, potremmo festeggiare, nelle stesse date, la “giornata della famiglia”, per dare a tutti i bambini la possibilità di viverla in modo sereno e senza sentirsi meno fortunati di altri. Anche la festa dei nonni, il 2 ottobre, potrà essere vissuta con lo stesso spirito».