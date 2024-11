I roghi si sono verificati a Vibo, in contrada Bitonto, a Filadelfia e Mileto, nei pressi dello svincolo autostradale

VIBO VALENTIA - Tre auto in fiamme alle prime luci dell'alba e nel primo pomeriggio a Vibo e provincia. Il primo rogo si è verificato a Vibo Valentia in contrada "Bitonto" dove ad essere presa di mira è stata un'autovettura di marca Seat di proprietà di un veterinario 38enne dell'Asp. Sul posto per spegnere l'incendio si sono portati i vigili del fuoco diretti dal caposquadra, Gaspare Longobardi, ed i carabinieri della locale Stazione diretti dal luogotenente Nazzareno Lopreiato. Il secondo incendio si è invece verificato a Filadelfia ai danni di un'autovettura, mentre il terzo interessa un'auto sull'A3 nei pressi dello svincolo di Mileto. Negli ultimi due casi sono ancora impegnati sul posto i vigili del fuoco.