Un regalo ai cosentini appassionati che hanno affollato la struttura. Incontrati i beniamini che si stanno facendo onore in Italia e nel mondo: Giovanni Tocci e Francesca Pomeri

“Nuota Cosenza” , una giornata per celebrare gli sport natatori attraverso i campioni cosentini, è stata organizzata dal Cogeis, il consorzio che gestisce la piscina di Campagnano.

Un regalo ai cosentini appassionati che hanno affollato la struttura per incontrare i beniamini che si stanno facendo onore in Italia e nel mondo: Giovanni Tocci e Francesca Pomeri. Tocci, tesserato con il gruppo sportivo dell’Esercito e con la società “Cosenza Nuoto”, guidata da Francesco Manna, è reduce del prestigioso sesto posto conquistato alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel trampolino sincro da tre metri in agosto e dall’argento agli europei di Londra; Francesca Pomeri, anche lei atleta olimpica, in Brasile c’è andata con la Nazionale italiana di Pallanuoto.

La giornata “Nuota Cosenza” ha registrato anche dimostrazioni di diversi discipline acquatiche, pure dedicate al benessere fisico. Alla giornata avrebbe dovuto prendere parte, tra gli altri, anche l’oro olimpionico nei 1500 stile libero Gregorio Paltrinieri, ma una forte influenza gli ha impedito di essere presente sia a Cosenza che dal presidente della Repubblica Serio Mattarella per ritirare un prestigioso premio.