I carabinieri indagano sull’ultimo inquietante episodio denunciato dal Antonio Barile: nella notte ignoti hanno tentato di forzare la porte dell’appartamento

SAN GIOVANNI IN FIORE – Ancora nel mirino dei soliti ignoti, Antonio Barile, sindaco di San Giovann in Fiore. Inquietante l’ultimo episodio che il primo cittadino ha denunciato immediatamente ai carabinieri della locale stazione. Nella notte qualcuno ha tentato di forzare la porta dell'appartamento. Ignoti i motivi. In corso le indagini. Barile è già stato oggetto di intimidazioni: gli sono stati tagliati gli pneumatici e svitati i bulloni delle ruote dell'auto, gli è stata bruciata la casa di campagna ed è stata messa a soqquadro l'abitazione della madre."Io che voglio continuare il mio lavoro - ha detto - dovrò sentirmi più protetto".