La Fondazione Gia como Mancini , attraverso una comunicazione ufficiale, ha richiesto nuovamente al sindaco di Cosenza di essere autorizzata a estrarre «copia dell’archivio filmico digitalizzato a cura dell’ufficio stampa del comune di Cosenza riguardante le consiliature 1993 e 1997 che hanno avuto come sindaco l’onorevole Giacomo Mancini».

Documentazione del socialismo italiano

L’istanza, riferisce una nota della Fgm «era già stata presentata in data 6 dicembre 2023 e poi in data 14 marzo 2024 senza ottenere dal sindaco di Cosenza alcuna risposta. «Per come già evidenziato – è scritto nella nuova istanza – la Fondazione dal momento della sua costituzione sta acquisendo ogni tipo di documento riferibile all’attività politica e istituzionale dello statista calabrese al fine di conservarlo, catalogarlo, archiviarlo e renderlo fruibile in rete. Grazie a questa opera incessante iniziata nel 2004, la Fgm conserva il più grande patrimonio storico e culturale della storia del socialismo italiano dell’intero paese. Con l’aggiunta del materiale in possesso del comune si arricchirebbe anche del periodo da sindaco di Giacomo Mancini».

Materiale negato alla comunità

«Tra l’altro – prosegue il comunicato – il materiale in possesso del comune di Cosenza e lì conservato, sebbene digitalizzato non ha alcuna fruibilità esterna. E pertanto storici, studiosi, giornalisti, appassionati e cittadini sono privati della possibilità di consultare fonti inedite attraverso le quali conoscere, approfondire, studiare e analizzare un decennio di grande crescita della città di Cosenza attraverso i filmati dei lavori del consiglio comunale, delle tante inaugurazioni, delle interviste e, più in generale dall’azione di un sindaco e di una amministrazione che ha cambiato il volto della città.

La Fondazione, invece, dispone delle professionalità e degli strumenti per catalogare, indicizzare e rendere fruibili on line ogni tipo di documento filmico che si aggiungerebbe all’enorme mole di materiale nella disponibilità della Fondazione e già reso già fruibile. Si ritiene pertanto importante e utile – conclude la Fgm nell’istanza - acquisire copia dell’archivio filmico dell’Ufficio stampa del comune di Cosenza e pertanto si chiede nuovamente di essere autorizzati ad estrarne copia».