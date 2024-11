Carabinieri in tenuta antisommossa si contrappongono ai lavoratori che attendono i risultati dell'ennesima riunione convocata dall'Ufficio territoriale del Governo

VIBO VALENTIA - Carabinieri in tenuta antisommossa davanti alla Prefettura di Vibo per contenere la rabbia e la disperazione degli ex operai della Eurocoop (nella foto in un'immagine di repertorio). La società che gestiva il servizio della raccolta dei rifiuti ha passato la mano ad una nuova impresa che sta per assumere l'incarico. I problemi riguardano il futuro degli 89 lavoratori impiegati fino ad oggi. La società "Progetto Ambiente" vorrebbe tenere solo una parte del personale (69 invece di 89) e vorrebbe ridurre l'orario di lavoro (da 6 a 5 ore giornaliere). Proposte che gli operatori ecologici di Vibo rifiutano in toto chiedendo il sostegno dell'Ufficio territoriale del Governo. In una stanza al primo piano è in corso l'ennesimo tavolo di concertazione convocato dal prefetto di Vibo, Giovanni Bruno, con i rappr4esentanti dell'a società "Progetto Ambiente" e il Comune del capoluogo.