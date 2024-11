Come sottolineato dall'assessore regionale Gallo, «Rappresentano un'importante evoluzione per il sistema dei trasporti nella nostra regione, in particolare per l'area urbana a sud di Cosenza e il collegamento con l'area del Savuto»

A partire da lunedì prossimo, la tratta ferroviaria Cosenza-Rogliano sarà servita dai nuovi treni Stadler, in concomitanza con l'apertura del nuovo anno scolastico. I nuovi treni Stadler, che sostituiranno i mezzi precedenti, offriranno maggiore capienza, telecamere di sicurezza, accessibilità migliorata. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

L'amministratore unico di Ferrovie della Calabria, Ernesto Ferraro, ha sottolineato l'importanza di questa innovazione, dichiarando: «La sinergia che si è creata negli anni con Stadler ha permesso di accelerare i processi di miglioramento dei servizi ferroviari sul nostro territorio. Questo passo avanti è fondamentale per promuovere un trasporto ferroviario sostenibile e di alta qualità».

L’introduzione dei nuovi treni è stata valutata favorevolmente anche dall’assessore regionale ai servizi di mobilità sostenibile e Trasporto pubblico locale, Gianluca Gallo: «In occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, ha dichiarato l’assessore, sono lieto di annunciare la messa in esercizio dei nuovi treni Stadler acquistati dalla Regione Calabria per Ferrovie della Calabria. Questo significativo passo rappresenta un'importante evoluzione per il sistema dei trasporti nella nostra regione, in particolare per l'area urbana a sud di Cosenza e il collegamento con l'area del Savuto, che possiamo considerare alla stregua di una metropolitana leggera. Grazie a questi nuovi mezzi, sarà più semplice e veloce per i cittadini raggiungere la città capoluogo, agevolando così le attività quotidiane dei pendolari, siano essi studenti o lavoratori.

Questo investimento – prosegue Gianluca Gallo -è parte di un più ampio piano di potenziamento del trasporto pubblico locale su rotaie. La Regione Calabria, attraverso Ferrovie della Calabria, intende continuare a investire nel miglioramento e nell'espansione della rete ferroviaria regionale. Siamo certi che questi sforzi contribuiranno a rendere il trasporto pubblico più efficiente e sostenibile, migliorando significativamente la qualità della vita dei nostri cittadini».

«La Regione Calabria, conclude l’assessore Gallo, continuerà a lavorare con impegno per garantire un trasporto pubblico di alta qualità, contribuendo così al progresso e al benessere dei cittadini».