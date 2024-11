Si svolgerà alle 10,30 a Palazzo Alemanni a Catanzaro la conferenza stampa di presentazione del contratto di assegnazione dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale civile della città capoluogo. Ieri il via libera alla costruzione dell’ospedale della Sibaritide.

VIBO VALENTIA - La costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valentia approda oggi a Palazzo Alemanni. Alle 10,30 si terrà la conferenza stampa di presentazione del contratto di assegnazione dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale civile della città capoluogo. Ieri era stata la volta dell'ospedale della Sibaritide, il cui atto è stato sottoscritto alla presenza tra gli altri della Presidente facente funzioni della Regione Calabria Antonella Stasi (nella foto).

L'investimento - per la costruzione del nuovo ospedale è di 143 milioni di euro. La consegna dell'opera finita è fissata a gennaio del 2018. Le aree su cui sorgerà l'infrastruttura sono state già acquisite ed entro otto mesi, le opere dovrebbero essere rese cantierabili. "Oggi è una giornata importante per la Calabria - ha detto la presidente Stasi - e per la giunta Scopelliti che ha seguito il progetto relativo alla costruzione dei nuovi quattro ospedali, impegnandosi fortemente per superare tutte le criticità che si sono presentate nel corso degli anni. Si parla della realizzazione di questi ospedali dal 2007, ma concretamente si è partiti solo nel 2010 e, nel 2011, la nostra giunta, guidata dal presidente Scopelliti ha impresso una decisiva accelerazione.

La soddisfazione della Stasi - La firma di oggi, dopo il blocco imposto all'iniziativa dal Governo Monti è importante - ha aggiunto Stasi - perché si segna una svolta per la sanità in Calabria. Un risultato che fa il paio con il fatto che, per la prima volta, quest'anno, il bilancio della sanità chiuderà con un attivo di 42 milioni di euro. Questo dimostra che i conti sono in ordine, e ciò è accaduto perché qualcuno ha operato bene in questo senso. Certo, sui livelli essenziali di assistenza (Lea), la Calabria non ha raggiunto la media nazionale, ma anche in questo caso sono stati fatti passi da gigante con un punteggio che da 88 è arrivato a 132, raggiungendo la sufficienza. Insomma, nonostante i tagli operati, ci avviciniamo a condizioni di normalità". "Da quarant'anni - ha detto l'assessore Gentile - non si realizzava un ospedale in Calabria, ragione per la quale non si può non parlare di giornata storica. Oggi si inizia a lavorare per un'opera che porterà al cambiamento in un settore di primaria importanza. Oltre alla realizzazione dell'infrastruttura in sé, comunque, abbiamo già individuato risorse per consentire di realizzare condizioni tali da rendere agevole il raggiungimento dell'ospedale". Per Dima "quella che parte oggi è in assoluto l'iniziativa più importante per la Sibaritide dopo la realizzazione del Porto di Corigliano e della centrale Enel di Rossano". Oggi sarà invece sottoscritto il contratto per la costruzione del nuovo ospedale di Vibo valentia. All’incontro con i giornalisti saranno presenti oltre la Stasi, l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Gentile.(ci)