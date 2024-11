Cinquanta persone di varie nazionalità sono stati soccorsi dalle forze dell’ordine a Isola Capo Rizzuto

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) - Ancora uno sbarco di clandestini sulle coste calabresi. Due gruppi di migranti, 50 persone in tutto, sono stati recuperati dalla guardia costiera e da polizia e carabinieri a Isola Capo Rizzuto. Ventisette di loro avevano trovato riparo sulla scogliera tra Le Castella e Praialonga. Sono stati salvati e trasferiti a bordo di un mezzo della Capitaneria di Porto di Crotone. Due immigrati, feriti, sono stati trasportati in ospedale. Sul litorale jonico calabrese sono stati intercettati altri 23 cittadini stranieri. Non ci sono tracce dell’imbarcazione con cui sono arrivati.