Si tratta di cittadini di nazionalità somala. Tra loro anche una decina di giovani donne

CROTONE - Trenta migranti di nazionalità somala sono sbarcati nella notte sul litorale crotonese. I carabinieri hanno rintracciato due gruppi di clandestini, tra i quali una decina di giovani donne, a Torre Melissa e a Cirò Marina. Secondo il racconto fatto ai mediatori culturali intervenuti insieme alla Protezione Civile e al 118 per soccorrere i cittadini stranieri, i migranti erano imbarcati su una carretta del mare con a bordo almeno 40 persone. L'imbarcazione ha ripreso il largo dopo aver fatto sbarcare i propri "passeggeri". Le forze dell'ordine sono al lavoro per intercettare i clandestini che ancora mancano all'appello e che sembra si siano allontanati dalla spiaggia. I migranti saranno trasferiti nel centro di prima accoglienza di Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto per essere identificati.