Negli anni ha avuto diversi ruoli di vertice in Emilia Romagna. Il presidente della Regione Calabria dà il benvenuto alla manager, «esperta e coraggiosa», e la ringrazia per aver «accettato la sfida»

«Da oggi la dottoressa Kyriakoula Petropulacos, conosciuta da tutti come Licia Petropulacos, è una mia nuova consulente per la sanità». È quanto annuncia con una nota stampa il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, spiegando che Petropulacos si occuperà «del Piano nazionale di ripresa e resilienza seguendo tutti i temi inerenti la sanità e in modo particolare lavorerà per l’edilizia sanitaria nella nostra Regione».

Occhiuto si dice «molto felice» di avere Licia Petropulacos «nella nostra squadra» e la ringrazia per aver «scelto la Calabria come sua nuova avventura professionale».

Il governatore passa quindi ad elencare le esperienze professionali della sua nuova consulente. «È colei che - spiega - negli ultimi 10 anni ha costruito il sistema sanitario dell’Emilia Romagna, guidando da direttore generale la Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare della Regione. Negli anni precedenti è stata, tra le altre cose, direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, direttore generale dell’Azienda Us di Forlì, direttore sanitario dell’Azienda Usi di Modena, responsabile del Servizio presidi ospedalieri della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna, direttore sanitario dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena. Un curriculum di grande qualità e di tutto rispetto per una manager esperta e coraggiosa che ha accettato la sfida della sanità calabrese - conclude Occhiuto -. Benvenuta e buon lavoro».