Attese a Rossano, città del Codex, numerose presenze dall’Italia e dal mondo

Anticipatore dei trend turistici regionali e nazionali oltre che formidabile attrattore di presenze interregionali per tutta la costa ionica, dalle pendici del Pollino allo Stretto, lo staff di Odissea 2000 sotto l’ormai storico brand del cavalluccio marino color magenta si appresta ad inaugurare, nella giornata odierna, la sua 23esima stagione. Anticipata ancora una volta, a 72 ore dal magico Solstizio, sapori, ritmi, brividi ed emozioni dell’estate in Calabria. Ad annunciarsi ancora più consistente di quello già registrato nella stagione 2016, in perfetta aderenza con le previsioni turistiche europee ed internazionali, sarà sicuramente il numero di visitatori, soprattutto ospiti stranieri.

Davvero un bel risultato, quello dell’estate scorsa che sommato ai numeri attesi per quest’anno diventa ancora più prezioso se rapportato all’effetto moltiplicatore in termini di marketing territoriale che l’Acquapark più grande e vissuto del Sud Italia continua a sollecitare ininterrottamente dal 1995. Per Rossano, la Città del Codex. Per la Sibaritide. E per l’intera regione. Una chiara, coerente ed efficace mission di comunicazione turistica, quella portata avanti anno dopo anno dal management di Odissea 2000, confermata e rafforzata anche quest’anno.

Oltre alla radio nazionale Kiss Kiss, sarà presente Pino Gigliotti di “Permette Signora” (in onda su LaC Tv, canale 19) . Dal parco acquatico e tematico tra i più amati da famiglie e bambini e, come è stato confermato dal successo straordinario della campagna di condivisione di immagini #IOCISONO dell’anno scorso, tra i più popolari tra i giovani sui social. Sia, soprattutto, da una scelta strategica che rende ancor più trasparente l’idea di promozione, di sviluppo turistico ma anche di responsabilità sociale d’impresa che la geniale intuizione di ODISSEA 2000 ha sposato sin dal suo esordio 22 anni fa.

Si cerca di coniugare in modo indissolubile, in un’unica impresa possibile e vincente, l’offerta ludica ispirata ai miti degli dei e degli eroi della Grecia classica con l’anima del territorio; le insuperate e spettacolari attrazioni da record mondiale, dallo Skyron rocket al Titano roller, col fascino inimitabile del complessivo patrimonio identitario della propria terra e della propria regione. Ecco perché, nella nuova grafica della campagna promozionale 2017 disegnata da Giuseppe Zangaro, da quest’anno Rossano diventa qualcosa in più di quella pur preziosa indicazione geografica che in quasi un lustro è stata letta e scelta da oltre 3 milioni di visitatori da ogni dove.