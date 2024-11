La Cabina di regia costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, nonchè le città metropolitane per la definizione dei piani operativi

"La Conferenza dei Presidenti delle Regioni mi ha appena nominato nella Cabina di regia del Fondo di Sviluppo e Coesione, insieme al Presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e dell'Abruzzo Luciano D'Alfonso”.



È quanto dichiarato dal Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio.



La Cabina di regia costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, nonchè le città metropolitane per la definizione dei piani operativi. Assicura il raccordo politico, strategico e funzionale per facilitare un’efficace integrazione tra gli investimenti promossi, imprimere accelerazione e garantire una più stretta correlazione con le politiche governative per la coesione territoriale.



È composta dall’autorità politica per la coesione, dal Sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con funzione di segretario del Cipe, dal Ministro degli affari regionali e le autonomie, dal Ministro delegato all’attuazione del programma di governo, dal Ministro delle infrastrutture e trasporti e dal sindaco di città metropolitana, delegato dall’Anci.



“Sarà anche quella la sede – afferma Oliverio - per ribadire l'importanza del Mezzogiorno nel rilancio e nello sviluppo del nostro Paese".