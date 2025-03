Lo scorso venerdì 28 febbraio, la Sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha firmato a Torella del Sannio (Campobasso) il Patto di Amicizia con i Comuni molisani che, come la stessa città calabrese, hanno vissuto la tragedia di Monongah (West Virginia), del 6 dicembre 1907.

Ne ha dato notizia proprio Succurro, che ha precisato: «Con Gianni Meffe, Sindaco di Torella del Sannio, e insieme ai sindaci di Bagnoli del Trigno, Duronia, Fossalto, Frosolone, Pietracatella e Vastogirardi, abbiamo sottoscritto questo importante documento per mantenere viva la memoria di quel disastro minerario e per avviare una collaborazione con i nostri Comuni, valorizzare assieme i nostri territori e sviluppare il turismo delle radici».

«A Monongah – ha ricordato la Sindaca Succurro – San Giovanni in Fiore perse oltre 30 minatori, ma lo storico sangiovannese Vincenzo Gentile ci ripete che le vittime locali furono di più. Sono felice della sottoscrizione definitiva del Patto di Amicizia, perché con il Sindaco Meffe l’anno scorso ci eravamo trovati a San Giovanni in Fiore, in occasione della Settimana del turismo delle radici e del Festival del costume tradizionale calabrese, a discutere di questo Patto e a porre le basi di questa intesa, che ha un ulteriore obiettivo: rilanciare le aree interne del Mezzogiorno, anche con scambi culturali con il West Virginia, con cui le nostre comunità sono già in ottimi rapporti.

Non dimentichiamo la storia di emigrazione dei nostri territori, il sacrificio dei minatori e di tutti i lavoratori della nostra terra. Alimentiamo la memoria e la generosità che ci accomuna, guardando al futuro – ha concluso Succurro – con intelligenza, coraggio e volontà di cambiamento».