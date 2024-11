Nessuna traccia di Francesco Napoli ritenuto dai giudici del tribunale di Palmi uno dei responsabili dell’omicidio del giovane elettrauto. I carabinieri hanno avviato le ricerche

PALMI - Condannato all’ergastolo e subito latitante. Si sono perse le tracce di Francesco Napoli, 34 anni di Melicucco, condannato, insieme allo zio Antonio, alla massima pena possibile per l’omicidio di Fabrizio Pioli. Dopo la sentenza emessa in primo grado dai giudici della Corte d’Assise di Palmi, i carabinieri si erano recati presso l’abitazione del giovane per trasferirlo nel carcere di Napoli. Si è quindi scoperto che Francesco Napoli era irreperibile già da alcuni giorni.

Ricercato. Il giovane, in seguito all’annullamento da parte della Corte di Cassazione dell’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti, rispondeva a piede libero di concorso in omicidio. Quasi sempre presente alle udienze nella fase dibattimentale del processo, era assente nell’aula bunker “Scopelliti” il giorno della lettura del dispositivo di sentenza. Ora i carabinieri di Melicucco, unitamente ai colleghi della Compagnia di Gioia Tauro, stanno setacciando il territorio alla ricerca del latitante.