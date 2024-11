Centotrentotto panetti di marijuana nascosti in un furgone guidato da un 27enne di San Luca

COSENZA - Un furgone carico di droga. Centosessanta chilogrammi di marijuana. In manette l'autista del mezzo, un 27enne originario di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. E' stato fermato sulla statale 107 jonica, a Montegiordano, in provincia di Cosenza, ad un posto di blocco della Guardia di Finanza. I militari hanno controllato la documentazione attestante il carico e dopo aver controllato la bolla di accompagnamento hanno chiesto al giovane di aprire il furgone. Nascosti all'interno del mezzo i finanzieri hanno trovano 138 pani di droga del peso di poco più di un chilogrammo ciascuno. L'autista del furgone è finito in manette. Il carico avrebbe fruttato 600mila euro. Il 27enne è incensurato. E' stato portato nel carcere di Castrovillari.