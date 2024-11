Il ministro degli Esteri si congratula con il procuratore Gratteri per “l'ottimo lavoro” nello smantellamento dell'organizzazione criminale che stava dietro al centro di accoglienza del Crotonese

"Chi ruba sull'accoglienza ruba due volte": il ministro degli Esteri Angelino Alfano si congratula da Bruxelles con il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, per "l'ottimo lavoro" nello smantellamento dell'organizzazione criminale che stava dietro il centro di accoglienza per migranti del Crotonese. Alfano ha ricordato che "durante la mia gestione" come ministro degli Interni "abbiamo rafforzato tutti i controlli preventivi: quando non bastano c'e' la magistratura che interviene, come in questo caso, e noi sosteniamo con forza l'inchiesta del procuratore Gratteri".



Alfano ha quindi respinto gli attacchi politici legati a ipotesi di legami con alcuni responsabili del centro. "Spulciando il profilo Facebook di questo qui - ha detto - gli esperti di social media hanno trovato una galleria fotografica di personaggi di altissimo livello e con tutti i principali protagonisti della politica italiana, e non solo della politica. Facendo politica, ciascuno ha migliaia di foto: per carattere, non mi sottraggo quando mi chiedono una foto. E non mi pare - ha concluso - che sia stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il reato di fotografia". (AGI)