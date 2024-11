VIBO VALENTIA – Potrebbe contribuire a far luce su due delitti eccellenti compiuti nel vibonese nel 2011

VIBO VALENTIA – Potrebbe contribuire a far luce su due delitti eccellenti compiuti nel vibonese nel 2011. L'operazione "Mediterraneo" scattata oggi contro il clan Mole' di Gioia Tauro (Rc), che ha coinvolto anche alcuni soggetti ritenuti organici al clan Mancuso di Limbadi (Vv). In particolare, l’indagine potrebbe aprire nuovi scenari sulle circostanze della morte di Vincenzo Barbieri, ucciso nel marzo del 2011 a San Calogero a colpi di mitraglietta e fucile a pompa, e di Domenico Campisi, freddato sulla provinciale per Nicotera mentre viaggiava a bordo della sua auto il 17 giugno del 2011. Entrambi, secondo quanto emerso dalle indagini, erano affermati broker della droga al servizio delle cosche. Da un’intercettazione emersa lungo l’indagine dell’operazione Mediterraneo, sarebbe emerso che l'omicidio di Campisi sarebbe stato la risposta all'omicidio di Barbieri. Entrambi i delitti sono, fino a oggi, rimasti impuniti.