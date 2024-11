Il rinvenimento è avvenuto in una collinetta di viale Isonzo, non lontano dall’abitato della città capoluogo. Sul posto gli artificieri

Catanzaro- I Carabinieri della Compagnia di Catanzaro nel corso di un controllo del territorio nella zona a sud della città, hanno rinvenuto un ordigno rudimentale. I successivi accertamenti effettuati dagli artificieri hanno permesso di appurare che si tratta di un simulacro identico ad un ordigno e composto da detonatore e altre parti, ma senza la necessaria polvere da sparo. Dunque innocuo. Il rinvenimento e' avvenuto in una collinetta di viale Isonzo, non lontano dalle abitazioni. Sono stati avviati gli opportuni accertamenti per ricostruire il possibile utilizzo della bomba. (ci)