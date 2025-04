«Questo è il cucuzzolo degli annunci, qui venivano e annunciavano la realizzazione di un ospedale che non c’era». Così Domenico Petrone, project manager dell’ospedale della Sibaritide, ha illustrato al governatore Roberto Occhiuto, in visita al cantiere del nuovo nosocomio, i passi in avanti dopo 18 anni di attese. Dagli infissi ai bagni passando per i primi arredamenti. «Gli altri hanno parlato per 20 anni. Con me cantieri e fatti», sintetizza il presidente.