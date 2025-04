In un momento concitato per l’Annunziata di Cosenza e con il Pronto Soccorso sotto sforzo a causa della congenita carenza di personale medico, infermieristico e di oss, salta fuori la Determinazione Dirigenziale numero 632 del 29 aprile 2025. L’Azienda Ospedaliera di Cosenza ha formalmente autorizzato l’indizione di una gara a procedura aperta per la fornitura dei servizi di gestione del centralino telefonico dell’ente sanitario. Il valore complessivo dell’appalto è pari a 1.105.736,00 euro, al netto di Iva, comprensivo anche degli oneri per la sicurezza da interferenze.

La procedura, promossa dalla Uoc Provveditorato, Economato e Gestione Logistica, nasce dalla necessità di assicurare continuità, efficienza e qualità nelle comunicazioni tra l’utenza e i reparti dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Il servizio comprenderà la gestione completa del centralino telefonico aziendale, configurato come contact center unificato, e sarà affidato a un unico operatore economico per garantire coerenza tecnica e funzionale.

Un unico gestore per un servizio integrato

La gara non prevede suddivisione in lotti poiché le attività richieste sono strettamente integrate. L’Azienda ha ritenuto che un appalto unitario sia la soluzione più idonea per evitare inefficienze e ottimizzare la gestione del servizio, puntando a un miglioramento complessivo della comunicazione interna ed esterna alla struttura ospedaliera.

Riorganizzazione del personale interno

Contestualmente, l’Azienda Ospedaliera ha previsto che gli attuali impiegati addetti al centralino, assunti direttamente con regolare contratto di lavoro, non saranno coinvolti nel nuovo appalto e saranno destinati ad altri incarichi interni, in coerenza con il fabbisogno organizzativo aziendale. Tale scelta è parte di un piano più ampio di razionalizzazione e valorizzazione delle risorse umane. Continua a leggere su Cosenza Channel.it.