L'annuncio del sindaco Ranuccio: «Dopo anni passati per intercettare il finanziamento, avviare e concludere la progettazione e la gara d'appalto, oggi si parte»

«Finalmente iniziano i lavori per la rigenerazione del borgo della Marinella» ad annunciarlo il sindaco palmese Giuseppe Ranuccio.

La Marina di Palmi (comunemente chiamata Marinella), è un luogo incantevole dall'atmosfera magica, che da anni implorava maggiore cura. È un borgo marinaro formato da alcune case e da una piccola spiaggia antistante una baia racchiusa tra alti speroni di roccia. È collegata al centro di Palmi da una serie di tornanti dell'unica strada immersa tra gli olivi. Vi è possibile ammirare fondali marini mozzafiato del litorale chiamato Costa Viola.

«Dopo anni passati per intercettare il finanziamento (4 milioni di euro), avviare e concludere la progettazione, la gara d'appalto, oggi hanno il via i lavori importanti che daranno un nuovo volto al borgo - ha annunciato Ranuccio, recatosi di persona sul luogo dei lavori presso la Marinella -. Ci sarà la realizzazione di un solarium, di un punto di approdo, avverrà il ripristino della viabilità comprensiva dei sentieri che saranno completamente riqualificati. Sono, altresì, iniziati i lavori di ammodernamento del teatro alla Motta. Si sono conclusi da qualche settimana i lavori di messa in sicurezza del costone, e tra poco avremo la nostra Marinella con una nuova vita, finalmente accessibile a tutti e pienamente fruibile».