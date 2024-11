Grande soddisfazione per gli alunni e gli insegnanti della scuola Media Tito Minniti di Palmi. L’istituto del Reggino si è piazzato terzo nel prestigioso concorso Giovani in crescendo digital edition 2022. Il concorso nazionale, giunto alla nona edizione, è indetto dall’orchestra sinfonica Rossini e patrocinato da ministero dell’Istruzione e dal Comune di Pesaro.

Sui 370 video partecipanti, alcuni giunti anche da località europee, il lavoro della scuola Media Minniti si è classificato al terzo posto.

Guidati dalla professoressa Elena Bagalà, gli alunni (6 strumentisti e 34 coristi) delle classi 1 B, 2 B, 3 B, 1 C, 2 C e 2 A, hanno partecipato al concorso nella categoria scuola Media a indirizzo musicale con un video che aveva la pace come tema portante.

Un lavoro complesso che ha impegnato l’insegnante e gli alunni durante molti mesi, ma cha ha portato a un grande risultato che ha ripagato la scuola e i ragazzi dei loro sforzi.

La partecipazione a concorso Rossini rientra nel progetto Noi concittadini di Nicola Antonio Manfroce e Francesco Cilea, progetto extra curriculare con fondi di istituto. Oltre alla conoscenza e allo studio dei due compositori palmesi, agli alunni è stato richiesto di eseguire disegni attinenti alla biografia dei musicisti con la conseguente esposizione nel monumento Cilea e in villa per il maestro Manfroce.

Il progetto includeva la visita al museo, una passeggiata lungo la città per conoscerne bene i luoghi di nascita e 15 ore di lezioni di canto corale nel pomeriggio. Un lavoro impegnativo, quindi, ma che ha portato a un grande risultato per l’istituto palmese e una grande soddisfazione per alunni e insegnante.