Non mancheranno certamente sorrisi, coriandoli e stelle filanti alla 39esima edizione dell'evento "Ottava di Carnevale della Piana" in programma a Palmi. La manifestazione si terrà domenica 26 febbraio nel comune del reggino e punta ancora una volta ad intercettare l'attenzione e la presenza di centinaia di partecipanti. A promuovere i festeggiamenti per il Carnevale della Piana è l'associazione culturale 'Per Palmi' in collaborazione con il comune.



Un'occasione per trascorrere qualche ora in compagnia e lasciarsi coinvolgere dallo spirito allegro della festa più colorata dell'anno. L'appuntamento prenderà il via alle ore 13 con raduno nei pressi del centro commerciale Le Palme e alle 14.30 partirà la sfilata con i carri allegorici per le vie del centro urbano.

A margine dell'evento saranno premiate le maschere e i carri più belli. La cittadina di Palmi si prepara così a vivere il Carnevale con una manifestazione pensata per grandi e piccini.