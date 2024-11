Domani pomeriggio la processione del carro sacro che rappresenta l’universo e l’assunzione in cielo della Vergine Maria

Tutto pronto a Palmi per il più importante evento popolare e religioso in Calabria, nel 2013 proclamato “Patrimonio immateriale dell’Umanità – Unesco”. Stiamo parlando della “Scasata della Varia” che si terrà domani (domenica), alle 17, e che in questa edizione coincide con l'anno “Giubilare della Misericordia”, proclamato da Papa Francesco. La “Varia” è un enorme carro sacro che rappresenta l’universo e l’assunzione in cielo della Vergine Maria, pesa 20 tonnellate, si compone di un cono in ferro (nuvola) alto 16 mt, che poggia sull'enorme basamento in legno, (u cippu), e sotto il carro ci sono travi gigantesche che verranno spinte e tirate da centinaia di persone, i “mbuttaturi”. All’apice a 16 metri d’altezza, ci sarà “l’Animella”, una bambina eletta dal popolo che nei giorni antecedenti all'evento ha superato la prova di coraggio per rappresentare “l’assunzione al Cielo dell’Anima della Madonna”.

Cosi come poco distante un figurante eletto anch’egli a furor di popolo, rappresenterà il “Padreterno”. Tutto intorno tanti bambini che rappresentano gli angioletti. Al centro del cono (nuvola) ci sono il sole e la luna che ruotano con un movimento meccanico. Sono previste, oltre 100.000 persone in piazza Primo Maggio e lungo il Corso Garibaldi, per questo il “Comitato Varia”, l’amministrazione di Palmi, la Prefettura di Reggio Calabria e il Comando dei Vigili, hanno approntato e reso pubblico un piano di emergenza e viabilità che renderà fluido e sicuro il flusso, la permanenza e il deflusso delle decine di migliaia di persone che arriveranno nella cittadina reggina. A condurre la manifestazione sarà Domenico Milani.